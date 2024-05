'Grabuna' filminin galası yapıldı

Yapımcılığını Çekirdek Yapım Dr. Alper Aksoy'un üstlendiği, yönetmenliğini Tolga Savu'nun yaptığı, başrollerini; Öykü Gürman ve Hakan Akgün'ün paylaştığı oyuncu kadrosunda ise Bahtiyar Engin, Kaan Yılmaz, Mehtap Bayrı, Ramiz Mullamusa, Ergin Kılıkçıer ve Özlem Gezgin'nin bulunduğu 'Grabuna' filminin galası Torunlar Center'da gerçekleşti.

SENARYO EŞİNE DE SÜPRİZ OLDU

Galada oyunculuktan çok keyif aldığını söyleyen Öykü Gürman film ve canlandırdığı 'İpek' karakteri hakkında; "İlk okuduğumda beni çok heyecanlandıran bir senaryo oldu. Canlandırdığım karakter 'İpek'in çok naif, aşk dolu ve romantik bir kız olması, filmin de bir dönem filmi olması çok ilgimi çekmişti. Çünkü ben dönem filmlerindeki o saflığı çok seviyorum. Her zaman her sette farklı bir şey öğreniyorsunuz. Bu film de bana çok şey kattı. Sinema çok büyülü bir yer. Umarım bu filmle de sinemada bir iz bırakabiliriz" şeklinde konuştu. Gürman, aynı zamanda filmde yer alan usta oyuncular; Mehtap Bayrı ve Bahtiyar Engin'in de set yoğunluklarından dolayı galaya katılamadıklarını belirtti. Galada ilk defa kameralar karşısında birlikte görüntülenen çift, oldukça heyecanlı görünürken Öykü Gürman; "Fatih her zaman benim destekçim. Ben mutluysam o da çok mutlu. Bu filmin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yanımda olduğu için çok mutluyum" dedi. Sanatçı eşi olmak zor mu sorusuna eşi Fatih İçmeli; "Öykü, hiç zor bir insan değil. Biz çok iyi anlaşıyoruz" diye cevap verdi.