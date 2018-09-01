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Gram altın Ağustos ayında yüzleri güldürdü! İşte altın fiyatları

Gram altın, ağustos ayında yatırımcısına yüzde 31 getiri sağladı. Altının gramı yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 60 prim sağladı. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Gram altının 202-225 lira desteklerinin üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda 268-272 lira başta olmak üzere 285-303 liraya kadar yükselebilir" dedi.

01.09.2018 - 12:40 | Güncelleme:

Gram altın, 280,8 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü ağustos ayında yatırımcısına yüzde 31 getiri sağladı. Altının gramı ağustos ayında altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Ağustosa 193,4 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle, 13 Ağustos Pazartesi günü 280,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ağustos ayını 254,3 lira seviyesinden tamamlayan altının gramı yatırımcısına bu dönemde yüzde 31, yıl başından bu yana ise yüzde 60 getiri sağladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 1,87 değer kaybetti. Değer kaybını üst üste 5'inci aya taşıyan altının ons fiyatı, ağustos ayını 1.200 doların hemen üzerinde tamamladı.

Gram altın 303 liraya yükselebilir

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ons altının henüz gram altını desteklemek için yeterli performansı gösteremediğini, ancak dolar kurunun pozitif eğilimini sürmesi durumunda gram altının yukarı yönlü harekete devam edeceğini kaydetti.

Erkan, gram altının 202- 225 lira desteklerinin üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda 268- 272 lira bölgesi başta olmak üzere 285- 303 lira seviyelerine kadar yükselebileceğini dile getirdi.

Altının ons fiyatının 1.197-1.208 dolar bölgesinin üzerinde kalıcı olması durumunda kısa vadedeki tepki isteğine devam edebileceğini ifade eden Erkan, "Bu durumda 1.225 dolar başta olmak üzere 1.236-1.250 dolar dirençlerine doğru tepkiler gelebilir. 1.197 -1.208 doların altı hareketlerde ise altında yine dip fiyatlaması isteği ağırlık kazanır. Negatif senaryoda 1.182 ve son dip 1.160 dolar destekleri karşımıza çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gram altında 230 liraya yakınsayan seyirler iyi alım noktası

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, dolar kurunda yaşanan agresif yükselişin etkisi ile artan gram altın fiyatlarına ons altının düşüşünün çok etkili olmadığını kaydetti.

Mevcut gram altın pozisyonlarının korunması gereken bir dönemde olunduğunu ifade eden Cevizci, "Gelecek dönemde kur hareketini baz alarak değerlendirmek daha belirleyici olabilir. Bu hususta kurun eylül ayı içerisinde 6 lira seviyesindeki seyri göz önüne alındığında 230 lira seviyesi öne çıkıyor. Bu noktaya yakınsayan seyirler uzun ve orta vadeli yatırımcılar için iyi alım noktaları olabilir. Yukarıda takip edilecek üst seviyesinin 280 lira olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı Japon yenini tercih etti

 Cevizci, ons altının eskisi gibi güvenli liman enstrümanı olarak öne çıkmadığını belirterek şunları kaydetti:

"ABD ve Çin arasındaki ticari gerilim sürüyor. İran’a yaptırımlar başlarken, diğer yandan gelişmekte olan ülke para birimlerinin avro ve dolar karşısındaki kayıpları piyasaları tedirgin edici nitelikte devam ediyor. Bu ortamda yatırımcıların kaçış alanına baktığımızda bunun ons altın değil daha çok Japon yeni olduğunu gördük."

ABD kanadında takip edilen ekonomik verilerin güçlenme sinyalleri veriyor olması ve bunun neticesinde yıl içerisinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dört faiz artırımına gidebilir mesajının iyice pekişiyor olmasının ons altının baskı altında kalmasına neden olduğunu ifade eden Cevizci, ons altında 1.200 doları destek konumunda olduğunu, 1.212 - 1.221 doların ise direnç olarak izleneceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞ RAKAMLARI

   ÇARŞAMBA    PERŞEMBE
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,00 250,20 259,40 259,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.648,00 1.669,00 1.710,00 1.731,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 228,00 232,00 236,50 240,50
Lira(Tam) Ziynet 1.610,00 1.630,00 1.671,00 1.691,00
Yarım Ziynet 805,00 815,00 835,00 845,00
Çeyrek Ziynet 402,00 407,00 418,00 423,00

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