Gri kategoride aranırken yakalanan MKP üyesi terörist Kadir Çelik tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MKP terör örgütünün Suriye'deki kırsal kadrosunda faaliyet yürüten, İstanbul ve Tunceli'de iki ayrı soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından iki aranması olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan Çelik, MİT tarafından Orta Doğu ülkesinde yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Çelik'in, MKP terör örgütü içinde faaliyette bulunarak, örgüte ait gazete ve dergilerin dağıtımını yaptığı ve örgüte üye kazandırmak için ikna çalışmaları yürüttüğü belirlendi. Çelik'in, 2015 yılında MLKP terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri esnada güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen iki teröristin cenazesinde örgüt lehine sloganı atarak, örgüte ait flama açtığı tespit edildi.