İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi.
GRİ LİSTEDE ARANIYORDU
Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Gabar Cephe 5’li yürütmede görevli Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildiğini bildirildi.
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