GSB personel alımı başvuru ekranı: 2023 GSB personel alımı başvuru şartları
GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na alınacak 11.455 sözleşmeli personel için başvuru ekranı açıldı. GSB personel alımı başvurusu Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 2023 GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 3295 Büro Personeli, 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) ve 400 Psikolog alımı yapacağını duyurdu. Beklenen GSB personel alımı başvuruları başladı. Peki, GSB personel alımı başvuru şartları neler ve başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.
Bakan Bak "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için başvurular, 28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI (PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK))
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM))
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.
Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023
Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;
4 bin 138 destek personeli,
3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,
3 bin 295 büro personeli,
400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.