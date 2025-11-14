Guardiola'dan öldürülen Filistin sporcular için çağrı

Habertürk
        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Gazze'de İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısında bulundu.

        14.11.2025 - 15:31
        İngiliz ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, öldürülen Filistinli sporcular için salı günü Katalonya ile Filistin milli takımları arasında oynanacak maç öncesi dayanışma çağrısında bulundu.

        54 yaşındaki Katalan teknik adam mesajında, "Barış şehri Barselona, salı günü Olimpiyat Stadı'nda Katalan Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı arasındaki maça ev sahipliği yapıyor. Bu maç, bir spor karşılaşmasından çok daha fazlası; Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı. Stadı dolduralım." ifadelerini kullandı.

        Filistin Milli Takımı, yarın Bask Milli Takımı ile San Mames Stadı'nda, 18 Kasım Salı günü ise Katalonya Milli Takımı ile Barselona'daki Olimpiyat Stadı'nda dayanışma maçlarına çıkacak.

