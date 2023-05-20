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Gülben Ergen: Kalça estetiği yaptırmadım

Geçtiğimiz haftalarda hakkında kalça estetiği yaptırdığına dair söylentiler ortaya atılan Gülben Ergen, konuyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Ya ne alaka? Hastaneye gittim sadece, onu kalçaya bağladılar. Bu nasıl bir yaratıcılık acaba? Popom gayet normal, yazın tatilde görürsünüz" diyerek güldü

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  • Gülben Ergen: Kalça estetiği yaptırmadım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gülben Ergen, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken Ergen, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Gülben Ergen, "Haftasonu Kahramanmaraş'a gideceğim. Çocuklar için orada toplanacağız, bir okul açacağız" dedi.
  • Gülben Ergen: Kalça estetiği yaptırmadım - Magazin haberleri

    "KALÇA ESTETİĞİ YAPTIRMADIM"

    Geçtiğimiz haftalarda hakkında kalça estetiği yaptırdığına dair söylentiler ortaya atılan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Ya ne alaka? Hastaneye gittim sadece, onu kalçaya bağladılar. Bu nasıl bir yaratıcılık acaba? Popom gayet normal, yazın tatilde görürsünüz" ifadelerini kullanarak, güldü.
  • Gülben Ergen: Kalça estetiği yaptırmadım - Magazin haberleri

    "KÜÇÜLMEZSE İLERLEYEN ZAMANLARDA YAPTIRIRIM"

    Ergen, muhabirlerin, "Peki ileride yaptırmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Şimdilik pilatesle idare ediyorum ama küçülmezse ilerleyen zamanlarda yaptırırım" şeklinde konuştu.

    Ardından ünlü şarkıcı mağazaları dolaşmaya devam etti.

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