Gülben Ergen: Kalça estetiği yaptırmadım

"KALÇA ESTETİĞİ YAPTIRMADIM"



Geçtiğimiz haftalarda hakkında kalça estetiği yaptırdığına dair söylentiler ortaya atılan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Ya ne alaka? Hastaneye gittim sadece, onu kalçaya bağladılar. Bu nasıl bir yaratıcılık acaba? Popom gayet normal, yazın tatilde görürsünüz" ifadelerini kullanarak, güldü.