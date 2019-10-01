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Gülenay Kalkan kimdir? Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ın hayatı

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, ünlü oyuncudan gelen acı haberin ardından gündeme geldi. Tarık Ünlüoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ın hayatından detaylar

Gülenay Kalkan

Gülenay Kalkan kimdir? sorusu usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun bugün hayata gözlerini yumması ile gündeme geldi. 2013 yılında Tarık Ünlüoğlu ile evlenerek hayatını birleştiren Gülenay Kalkan da 1974 yılından bu yana oyunculuk yapıyor. Gülenay Kalkan'ın hayatından ayrıntılar haberimizde.

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Gülenay Kalkan 26 Nisan 1959'da Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

GÜLENAY KALKAN'IN FİLMOGRAFİSİ

YılFilmRolNotlar ve ödüller
1991Suyun Öte Yanı-Sinema Filmi
2002Herşey Aşk İçin-Televizyon Dizisi
2003Estağfurullah YokuşuGünseliTelevizyon dizisi
2004Ağa Kızı-Televizyon Dizisi
2005Gümüş-Televizyon Dizisi
2007Benden Baba OlmazSuzanTelevizyon Dizisi
2007Sır GibiNevraTelevizyon dizisi
2009Aşkın İkinci Yarısı-Sinema Filmi
2011Mazi Kalbimde YaradırSuzanTelevizyon dizisi
2011Sümelanın Şifresi : TemelAsiyeSinema Filmi
2013 - 2014Bugünün SaraylısıRezzan AtamanTelevizyon dizisi
2015Kocan Kadar KonuşGönülSinema Filmi
2015Kocan Kadar Konuş : DirilişGönülSinema Filmi
2016Kalbim Yangın Yeri-Televizyon Dizisi
2016AnneCahide GüneşTelevizyon dizisi

 

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