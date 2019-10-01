Gülenay Kalkan kimdir? sorusu usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun bugün hayata gözlerini yumması ile gündeme geldi. 2013 yılında Tarık Ünlüoğlu ile evlenerek hayatını birleştiren Gülenay Kalkan da 1974 yılından bu yana oyunculuk yapıyor. Gülenay Kalkan'ın hayatından ayrıntılar haberimizde.

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Gülenay Kalkan 26 Nisan 1959'da Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

GÜLENAY KALKAN'IN FİLMOGRAFİSİ