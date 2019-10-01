Tarık Ünlüoğlu kimdir? sorusu, bugün usta oyuncudan gelen acı haber ile gündeme geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden rol arkadaşı Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu'nun hayatının kaybettiğini Instagram'dan yaptığı açıklama ile duyurdu. Tarık Ünlüoğlu'nun hayatından detaylar haberimizde.

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN HAYATI

Reşat Tarık Ünlüoğlu 16 Kasım 1957'de İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuğa ilk olarak 1973 yılında başladı.

İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterini canlandırıyordu.