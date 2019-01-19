Gülperi 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadir her şeyi açıklaması için Eyüp’ü zorlarken Hasan, gerçeklerin peşini bırakmıyor. “Eyüp abim bir katil!” sözleriyle neye uğradığını şaşıran Gülperi’nin Eyüp’e nikah masasındaki yanıtı merakla beklenirken, kısa bir aradan sonra ekrana gelecek dizinin heyecan dolu tanıtımı dikkat çekiyor.
GÜLPERİ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü 25 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
GÜLPERİ 16. BÖLÜM ÖZETİ
Gülperi’nin ekrana gelen 16. bölümünde Eyüp’ün gelişiyle şok olan Gülperi, ona geçmişin hesabını vermek zorunda kalınca; ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Eyüp çıldırdı ve hemen harekete geçti. Hasan ve Bedriye babalarının gelişiyle mutlu olsalar da, Can evde bir şeylerin ters gittiğini anladı. Eyüp geldiği için darmadağın olan Kadir pes etmeyip, Eyüp’ün kayıp yıllarını araştırmaya devam ederken bir yandan da Artemis’le yeni hayatına alışmaya çalıştı. Gülperi ve Kadir’in aynı yerde oturduğunu öğrenen Şeyma ise çılgına döndü.
Fatma, Yakup’un yaptığı kötülükleri öğrenince beklenmedik bir karar vererek Yakup’un hapishanede kalması için Şeyma’dan yardım istedi. Cezasının bittiğini söyleyen Eyüp’ün aslında birlikte yaşadığı aileyi öldürüp kaçtığını öğrenen Kadir, Gülperi ve çocukların hayatının tehlikede olduğunu anladı. Çocuklarının mutluluğu için Eyüp’le tekrar nikah masasına oturan Gülperi ise çocukları ve Kadir’e duyduğu aşk arasında zor bir seçimin eşiğindeydi. Gerçekleri öğrenen Kadir, Gülperi’yi engelleyebilecek miydi?
GÜLPERİ 16. BÖLÜM İZLE
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