Gülperi'de yürekleri sızlatan babalar ve oğulları!

Hasan&Eyüp Taşkın
Güçlü senaryosu, hafızalara kazınan diyaloglarıyla her bölüm izleyenleri etkisi altında alan dizide babaların, oğullarıyla olan duygu dolu ilişkileri izleyenleri sarsıyor. Hasan'ın yıllar boyunca yasını tuttuğu babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşamadan gerçek yüzüyle karşılaşması büyük bir travma yaşamasına neden oldu. Mutlu aile tablosunun babası Eyüp'ün dönüşüyle tamamlanacağını düşünen Hasan onun eli kanlı bir katil olduğunu öğrenmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde gözyaşları dinmeyen Hasan'ın Eyüp'le yaşayacağı büyük tartışma ekrana gelecek.
Yakup Taşkın &Eyüp Taşkın
Gülperi'ye iftira atarak hapse girmesine neden olan, elinden üç çocuğunu almak için kötülükler yapan Yakup Taşkın'ın oğlu Eyüp Taşkın'la olan sorunlu ilişkisi de dizide dikkat çekiyor. Babasının varlıklı ve güçlü olmasıyla çocuk yaştan itibaren her istediğine kolayca ulaşan Eyüp Taşkın'ın sorunlu kişiliğindeki en büyük sebep babası Yakup Taşkın'ın ona yaşattıkları. Kötülükleriyle nam salan Yakup Taşkın'ın, eli kanlı oğlu Eyüp Taşkın'ın işlediği suçlardan kurtulmayı başarabilecek mi sorusu dizinin yayınlanacak yeni bölümünde ortaya çıkacak.
Seyit&Gökhan
Dizide her düştüğünde Hasan'ın elini tutan Seyit, babacan ve yardımsever karakteriyle dizinin izleyenlerinin beğenisi kazandı. Hasan'a yardım etmek isterken Eyüp'ün gazabına uğrayan Seyit'in beklenmeyen ölümü en çok Gökhan'ı yaralayacak. Annesiz ve babasız büyüyen Gökhan'a, Seyit'in ölmeden önce babası olduğunu itiraf etmesi ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Dizinin yeni bölümünde Gökhan kavuştuğu gün kaybettiği babası Seyit için atacağı adım ekrana gelecek.
Kadir & Hayri
Kadir'in, kardeşlerini ve annesini henüz çocukken babalarının terk etmesi Kadir'de derin bir yara açtı. Babasının yerine geçen hem okuyup avukat olan hem de kardeşlerine bakan Kadir, yıllar sonra Gülperi ile karşılaştığında yarası yeniden sızladı.
Gülperi ve Kadir'in evliliğinden henüz Hasan'ın haberi olmasa da dizide en mutlu baba oğul tablosu Kadir ve Hasan'a ait olacak gibi görünüyor. Bakalım dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci bu mutlu ana tanık olacak mı?
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