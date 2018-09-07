Show TV’nin yeni sezona damga vuracak dizisi “Gülperi”nin yayın tarihi belli oldu. 14 Eylül Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlayacak dizinin yapımını TİMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen’in paylaştığı Gülperi’de Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

Çocuklarını yeniden kazanmak için gözünü kırpmadan sonunu göremediği bir mücadeleye giren Gülperi’nin (Nurgül Yeşilçay) dizide en büyük destekçisi Avukat Kadir (Timuçin Esen) karakteri olacak. Kadir’den hiç beklemediği kadar destek gören Gülperi, karşılaştığı zorluklar karşısında ayakta kalmaya çabalayacak.

“BİZ ONLARI KALBİMİZE GÖMDÜK!”

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi’nin ilk tanıtımı beğeni topladı. Gaziantep’ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettirdi. Gülperi’nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can’ın (Emir Özyakışır) gözyaşları içinde “Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!” sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi’nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor. “Ben onlar için ömrümü veririm, ellerini hiç bırakmam!” sözleriyle çocukları için savaşacağının sinyallerini veren Gülperi, kayınpederi Yakup’un (Tarık Papuçcuoğlu) tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çocuklarından koparıldığı sahnede yaşadığı acı derinden hissedilirken, Avukat Kadir (Timuçun Esen) Gülperi’nin zorluklarla dolu geçmişini merak ediyor. Mahkemede Hasan’ın (Burak Dakak) “Benim anam babamla beraber öldü, ikisi de mezarsız. Biz onları kalbimize gömdük!” sözleri dizinin yürek burkan hikayesinden ipuçları veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Gülperi, ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

“Gülperi” 14 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

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