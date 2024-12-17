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        Haberler Gündem Güncel Gümüşhane'de sürücüye 62 bin TL drift cezası | Son dakika haberleri

        Gümüşhane'de drift yapan sürücüye 62 bin 262 lira ceza

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden alkollü sürücüye 62 bin 262 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:02
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        Gümüşhane'de sürücüye 62 bin TL drift cezası
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        Gümüşhane'de drift yapan alkollü sürücüye 62 bin 262 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şiran ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir araçla drift yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerce, drift yapan aracın sürücüsünün N.Ö.D. olduğu tespit edildi. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 62 bin 262 lira ceza kesildi.

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        #Gümüşhane Haberleri
        #drift cezası
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