Gümüşhane'de sürücüye 62 bin TL drift cezası

Gümüşhane'de drift yapan alkollü sürücüye 62 bin 262 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şiran ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir araçla drift yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce, drift yapan aracın sürücüsünün N.Ö.D. olduğu tespit edildi. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 62 bin 262 lira ceza kesildi.