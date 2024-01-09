Gümüşhane'de günübirlik kiralanan evlere denetim

Gümüşhane'de evini günübirlik kiraya verip bildirimde bulunmayan kişiye 94 bin 622 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gümüşhane genelinde 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı olarak günübirlik ev kiralayanlara yönelik inceleme başlatıldı.

Araştırmalar sonucunda, evini günübirlik kiraya verdiği tespit edilen G.K'ya kanunun ilgili maddelerine istinaden 94 bin 622 lira ceza kesildi.​​​​​​​