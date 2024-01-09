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        Gümüşhane'de günübirlik kiralanan evlere denetim

        Gümüşhane'de evini günübirlik kiraya verip bildirimde bulunmayan kişiye 94 bin 622 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:00
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        Gümüşhane'de günübirlik kiralanan evlere denetim
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        Gümüşhane'de evini günübirlik kiraya verip bildirimde bulunmayan kişiye 94 bin 622 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gümüşhane genelinde 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı olarak günübirlik ev kiralayanlara yönelik inceleme başlatıldı.

        Araştırmalar sonucunda, evini günübirlik kiraya verdiği tespit edilen G.K'ya kanunun ilgili maddelerine istinaden 94 bin 622 lira ceza kesildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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