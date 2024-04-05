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        Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:40 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:40
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        Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Harmancık köyünün Daltabanlar mevkisinde Adem Öğretmek'e ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Maddi hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Adem Öğretmek, duydukları sesler üzerine eşi ile birlikte dışarı çıktıklarını söyledi.

        Evin odunluğunun yandığını gördüklerini anlatan Öğretmek, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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