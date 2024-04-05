Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:37 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.

        İlçenin Ağıl köyünde Özmen Aydoğmuş (56) yönetimindeki 24 ABA 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özmen Aydoğmuş'un yaralanan karısı Serhan Aydoğmuş ise olay yerindeki müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram trafiği başladı!
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        "O kadın ben değilim"
        "O kadın ben değilim"
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu

        Benzer Haberler

        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Gümüşhane'de üniversite öğrencileriyle iftarda...
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Gümüşhane'de üniversite öğrencileriyle iftarda...
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gece kulübündeki yangında ölen işçi, Gümüşhane'de toprağa verildi
        Gece kulübündeki yangında ölen işçi, Gümüşhane'de toprağa verildi
        Beşiktaş'taki yangında ölen Derelioğlu'nun cenazesi Gümüşhane'de defnedildi
        Beşiktaş'taki yangında ölen Derelioğlu'nun cenazesi Gümüşhane'de defnedildi
        Oyların yeniden sayıldığı Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonucu değ...
        Oyların yeniden sayıldığı Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonucu değ...
        Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
        Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor