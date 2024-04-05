Gümüşhane'de devrilen otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.
İlçenin Ağıl köyünde Özmen Aydoğmuş (56) yönetimindeki 24 ABA 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Özmen Aydoğmuş'un yaralanan karısı Serhan Aydoğmuş ise olay yerindeki müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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