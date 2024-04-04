TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Gümüşhane'de üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Beşinci, üniversitenin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programında, 81 il ve 605 ilçede gençlerle sivil toplum çalışmalarına özen gösterdiklerini söyledi.

İftar programlarında öğrencilerle vakit geçirdiklerini belirten Beşinci, sivil toplum çalışmaları hakkında da istişare ettiklerini anlattı.

Beşinci, ramazanın anlamı ve öneminde Gazze'de yaşananları hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirerek, "Mazlum ve cesur Filistin halkını her daim selamlıyoruz, dualarımızı eksik bırakmıyoruz. İnanıyoruz ki oradaki çocuklar, anneler tez zamanda özgürleşecek ve inşallah bu gençlik buna vesile olacak." dedi.