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        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Gümüşhane'de üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:13 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:13
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        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Gümüşhane'de üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Beşinci, üniversitenin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programında, 81 il ve 605 ilçede gençlerle sivil toplum çalışmalarına özen gösterdiklerini söyledi.

        İftar programlarında öğrencilerle vakit geçirdiklerini belirten Beşinci, sivil toplum çalışmaları hakkında da istişare ettiklerini anlattı.

        Beşinci, ramazanın anlamı ve öneminde Gazze'de yaşananları hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirerek, "Mazlum ve cesur Filistin halkını her daim selamlıyoruz, dualarımızı eksik bırakmıyoruz. İnanıyoruz ki oradaki çocuklar, anneler tez zamanda özgürleşecek ve inşallah bu gençlik buna vesile olacak." dedi.

        İftar programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Nazır, İl Müftüsü Hüseyin Gün, TÜGVA İl Temsilcisi İsrafil Nas ve üniversite öğrencileri katıldı.

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