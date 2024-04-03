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        Beşiktaş'taki yangında ölen Derelioğlu'nun cenazesi Gümüşhane'de defnedildi

        İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında yaşamını yitiren Alparslan Salih Derelioğlu'nun cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:11
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        Beşiktaş'taki yangında ölen Derelioğlu'nun cenazesi Gümüşhane'de defnedildi
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        İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında yaşamını yitiren Alparslan Salih Derelioğlu'nun cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

        Tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişi arasında yer alan Derelioğlu için Kemaliye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ve vatandaşlar katıldı.

        Evli ve bir çocuk babası, 64 yaşındaki Derelioğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Mahalle'deki Emirler Mezarlığı'nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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