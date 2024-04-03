Beşiktaş'taki yangında ölen Derelioğlu'nun cenazesi Gümüşhane'de defnedildi

Evli ve bir çocuk babası, 64 yaşındaki Derelioğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Mahalle'deki Emirler Mezarlığı'nda defnedildi.

Tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişi arasında yer alan Derelioğlu için Kemaliye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ve vatandaşlar katıldı.

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