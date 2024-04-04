Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kelkit ilçe merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, 78 sentetik ecza,11,8 gram sentetik uyuşturucu, 1,34 gram tütünle karışık esrar, uyuşturucu kullanmaya yarayan cam düzenek ve esrar öğütücüsü ele geçirildi.
Operasyonda, M.A, A.K, M.A. ve İ.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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