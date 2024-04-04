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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:40
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kelkit ilçe merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramada, 78 sentetik ecza,11,8 gram sentetik uyuşturucu, 1,34 gram tütünle karışık esrar, uyuşturucu kullanmaya yarayan cam düzenek ve esrar öğütücüsü ele geçirildi.

        Operasyonda, M.A, A.K, M.A. ve İ.K. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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