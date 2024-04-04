Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kelkit ilçe merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.

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