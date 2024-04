Gece kulübündeki yangında ölen işçi, Gümüşhane'de toprağa verildi

İSTANBUL’un Beşiktaş ilçesinde, gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden Alparslan Salih Derelioğlu (64), memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. Derelioğlu’nun kuzeni Gökmen Emirzeoğlu, "Yetkililerin bir an önce bize açıklama yapması gerekiyor. Olay ihmal mi, suikast mi bir an önce bize açıklamalarını bekliyoruz" dedi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, o sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma 9 kişi, gözaltına alındı.

GÜMÜŞHANE'DEN UĞURLANDI

Yangında yaşamını yitiren Alparslan Salih Derelioğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Gümüşhane’ye getirildi. Derelioğlu’nun cenazesine MHP Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ile çok sayıda kişi katıldı. Derelioğlu ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, dualarla aile kabristanlığına defnedildi.

'İHMAL Mİ SUİKAST Mİ'

Cenazede konuşan Dereoğlu'nun halasının oğlu Gökmen Emirzeoğlu, "Kuzenim 45 yıldır İstanbul’da yaşıyor. Kendisi elektrik teknisyeni, bu kulüpte de işte çalışmaya gidiyorlar, patlama oluyor. Vefat haberi bizi derinden yaraladı. Biz şu an acımızı yaşadığımız için soru sormuyoruz ama yetkililerin bir an önce bize açıklama yapması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Bu olay İhmal mi, suikast mi bir an önce bize açıklamalarını bekliyoruz" dedi.