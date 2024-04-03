Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Oyların yeniden sayıldığı Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

        Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:52 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyların yeniden sayıldığı Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        AK Parti'nin itirazını kabul eden Merkez İlçe Seçim Kurulu, 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandığın 65'inde oyları yeniden saydı.

        Sayım sonucu MHP adayı Vedat Soner Başer'in oyu 2 artarak 6 bin 692'ye, AK Parti'nin adayı Ercan Çimen'in oyu ise 4 artarak 6 bin 145'e yükseldi.

        İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Gümüşhane Belediye Başkanlığına MHP'li Vedat Soner Başer seçilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gece kulübündeki yangında ölen işçi, Gümüşhane'de toprağa verildi
        Gece kulübündeki yangında ölen işçi, Gümüşhane'de toprağa verildi
        Beşiktaş'taki yangında ölen Derelioğlu'nun cenazesi Gümüşhane'de defnedildi
        Beşiktaş'taki yangında ölen Derelioğlu'nun cenazesi Gümüşhane'de defnedildi
        Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
        Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor
        Gümüşhane'de AK Parti seçimlere itiraz etti
        Gümüşhane'de AK Parti seçimlere itiraz etti
        Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı
        Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı