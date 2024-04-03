Oyların yeniden sayıldığı Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

Kesin olmayan sonuçlara göre Gümüşhane Belediye Başkanlığına MHP'li Vedat Soner Başer seçilmişti.

Sayım sonucu MHP adayı Vedat Soner Başer'in oyu 2 artarak 6 bin 692'ye, AK Parti'nin adayı Ercan Çimen'in oyu ise 4 artarak 6 bin 145'e yükseldi.

AK Parti'nin itirazını kabul eden Merkez İlçe Seçim Kurulu, 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandığın 65'inde oyları yeniden saydı.

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