Gümüşhane'de 127 projenin yapımı devam ediyor

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında 2024 yılının ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Tanrısever, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla kentteki 182 projenin yatırım maliyetinin 51 milyar 919 milyon 455 bin lira olduğunu söyledi.

Projeler için 31 milyar 571 milyon 436 bin lira harcandığını belirten Tanrısever, "Projelerin 2024 yılı ödeneği ise 2 milyar 873 milyon 434 bin lira olup, dönem sonuna kadar yapılan yılı harcama tutarı 37 milyon 297 bin liradır." dedi.