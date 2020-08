Taşköprü Yaylası, ziyaretçilerini ağırlıyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE'de 105 yaylanın merkezi konumunda bulunan Taşköprü Yaylası, çevresinde yer alan Dipsiz Göl, Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası gibi turizm mekanlarıyla doğaseverler ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alıyor. Yayla; temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırları ve manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunasıyla foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Taş Köprü de ilgi odağı oluyor. Çevresinde yer alan Dipsiz Göl, Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası gibi turizm mekanlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bayramda da yaylaya çok sayıda ziyaretçi akın etti.

YAYLALAR HARİCİNDE 15 TURİSTİK YER BULUNUYOR

Taşköprü Yaylası'nda tesis işletmeciliği yapan Mustafa Akgül, Taşköprü Yaylası ismini, bölgede bulunan Taş Köprü'den aldığını belirterek, "Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethetmeye geldiği zaman yaptırdığı söylenir. Bölgedeki 105 yaylanın merkezi konumundadır. Yaylada 200 yatak kapasiteli tesisler mevcut ve gelen misafirlerimiz için her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanlarımız var. Taşköprü Yaylası'nın sadece yaylalar haricinde yaklaşık 15 turistik yer var. Dipsiz Göl, Santa Harabeleri, Çakırgöl, Yağmurdere, Çataltepe, Karaca Mağarası, Sümela Manastırı, İmera-Krom Vadisi bu yerler arasında. Turistik gezi yanı sıra olta balıkçılığı, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi de yapabilir" diye konuştu.

Yaylada bugüne kadar koronavirüs vakası görülmediği de belirten Akgül, "Burada nüfus yoğunluğu çok olmadığı için herhangi bir virüs tehlikesi yok. Havası, suyu her şeyi tertemiz, misafirlerimizi içi rahat olsun. Pandemi sürecinde de gerekli tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

İşletmeci Osman Akgül de "Taşköprü Yaylası çevre yaylara göre en güzel yaylardan biridir. Yayların her zaman ilgi görmesi ve insanların yayla alışkanlığı olması gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2020-08-03 08:36:21



