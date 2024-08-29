Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel altın fiyatları 29 Ağustos 2024: Altın yükselişte! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişte! 29 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın, hızlı bir hamle yaparak daha önce görmediği rakamlara ulaşmaya başardı. Öte yandan, Fed'in Eylül ayında indirime gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılması da altın fiyatlarını baskı altına alıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 29 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 07:25 Güncelleme: 29.08.2024 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

        Fed'in yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

        Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

        Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.

        Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 29 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA REKOR!

        Altın fiyatları her geçen gün ivmeyi bir üste taşıyor! Zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da altın olumlu tablosunu koruyor. Dün gram altın 2 bin 738 liradan işlem görürken, bugün 2 bin 758 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın ise 4 bin 381 liradan, 4 bin 414 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.758,7680

        Satış: 2.759,1080

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.512,6700

        Satış: 2.513,0200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.414,9800

        Satış: 4.512,8500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.661,5300

        Satış: 17.995,4700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.801,32

        Satış: 9.022,94

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.657,83

        Satış: 17.990,70

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.479,81

        Satış: 18.944,93

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.513,35

        Satış: 1.968,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.554,69

        Satış: 2.702,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Durov serbest bırakıldı
        Durov serbest bırakıldı
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        Galatasaray'da şok istifa!
        Galatasaray'da şok istifa!
        "Ligin kıymetini bilmek"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"