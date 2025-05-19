Son depremler listesi 20 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 20 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
Son depremler listesi 20 Mayıs 2025 Salı günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son verilere göre, bugün birçok il deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
ELAZIĞ'DA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan veriler kapsamında, dün saat 18.12'de 3.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandığı bildirildi.
AYDIN SALLANDI
Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 15.58'de yerin 8.77 kilometre altında oldu.
MUĞLA BODRUM AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:08'de Ege Denizi'nde Muğla Bodrum açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇANAKKALE GÖKÇEADA AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:43'te Ege Denizi'nde Çanakkale Gökçeada açıklarında deprem meydana geldi.
3,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 03.23'te merkez üssü Ege Denizi olan bir sarsıntı kaydedildi. 4,6 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 16.46'da Ege Denizi'nde yeni bir deprem daha meydana geldi. 3.1 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem yerin 7 kilometre altında oldu.
19 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-05-19 16:46:02 37.09556 25.09861 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-05-19 15:58:26 37.89222 27.57528 8.77 MW 3.8 Germencik (Aydın)
2025-05-19 14:34:15 38.10278 36.94611 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-19 14:06:00 36.57528 25.47333 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-05-19 10:08:01 36.91 26.47389 7.0 ML 3.2 Ege Denizi - [70.70 km] Bodrum (Muğla)
2025-05-19 04:59:15 39.08361 33.29194 6.15 ML 2.6 Kulu (Konya)
2025-05-19 03:43:29 38.90472 23.20917 7.0 ML 3.5 Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [253.94 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-05-19 03:23:19 38.72028 23.27639 7.0 MW 4.6 Ege Denizi
2025-05-19 00:33:02 38.42694 24.62306 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.