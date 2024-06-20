Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Günde en az 78 kez telefon ekranına tıklıyoruz | Sağlık Haberleri

        Günde en az 78 kez telefon ekranına tıklıyoruz

        Doç. Dr. Zeynep Demircioğlu Biricik, "Yapılan araştırmalarda insanların günde hiç bildirim gelmese bile 78 kere telefon ekranına tıkladığı ortaya çıkmış. Kişiye göre değişir ama insanların yatarken en az 15 dakika, kalkarken de ilk yine 15 dakika akıllı telefonuna baktığı araştırmalar sonucunda ortaya konulmuş" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günde en az 78 kez telefon ekranına tıklıyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Doç. Dr. Zeynep Demircioğlu Biricik, yaptığı değerlendirmede, günümüzde insanların büyük bölümünün telefonsuz kalma korkusu (nomofobi), internetsiz kalma korkusu (netlessfobi) ve gündemdeki gelişmeleri kaçırma korkusu (fomofobi) yaşadığını belirtti.

        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık  Haberi Görüntüle

        Akıllı telefon kullanım süresine ilişkin bir araştırmaya işaret eden Biricik, "Yapılan araştırmalarda insanların günde hiç bildirim gelmese bile 78 kere ekrana tıkladığı ortaya çıkmış. Kişiye göre değişir ama insanların yatarken en az 15 dakika, kalkarken de ilk yine 15 dakika akıllı telefonuna baktığı araştırmalar sonucunda ortaya konulmuş. McLuhan'ın dediği gibi akıllı telefonumuz bizim bir uzvumuza dönüşmüş" ifadelerini kullandı.

        DİJİTAL OYUNLAR VE YAYINCILARDA YANLIŞ BİLGİ SORUNU

        Dijital içerik üreticilerine ve dijital oyunlara da değinen Biricik, "Influencerlara baktığımız zaman dijital yayıncılığın tabii ki yanlış yönlendirmeleri söz konusu. Gerekli donanıma, eğitime ve bilgiye sahip olmadan her konu hakkında insanları yanlış yönlendirdiklerini de görebiliyoruz" diye konuştu.

        Biricik, bazı dijital oyunları kuran ve geliştirenlerin de "kasıtlı ve bilinçli olarak kültürel mirası zedeleyecek bir manipülasyon ortaya koyabildiklerini", tarihi farklı şekilde anlatarak çocuklarda farklı bir bilinç oluşturabildiklerini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Dört ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Dört ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Demet'ten güneş uyarısı
        Demet'ten güneş uyarısı
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı