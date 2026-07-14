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        Haberler Gündem İstanbul 15 Temmuz'da İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak!

        15 Temmuz'da İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak!

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte 15 Temmuz 'da İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 Temmuz'da İstanbul'da bu yollar kapalı!

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.

        İşte, 15 Temmuz'da İstanbul'da 03.00-15.00 saatleri arasında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar…

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        Beşiktaş ilçesinde;

        - Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım

        - Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım

        - Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım

        - Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

        - Barbaros Bulvarından Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde;

        - D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii

        - D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii

        Üsküdar ilçesinde;

        - Beylerbeyi Köprü Katılım

        - Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım

        - Altunizade Kavşak

        - Tophaneli Caddesi Köprü Katılım

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