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        Haberler Gündem 3. Sayfa Parkta başlayan ‘bakış’ tartışması ölümle sonuçlandı

        Parkta başlayan ‘bakış’ tartışması ölümle sonuçlandı

        Adana'da parkta başlayan 'bakış' tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonrası kafeye kaçan Mehmet Büyükkılıç, peşinden gelen Mehmet Gökten Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 09:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bakıp, mırıldandı" dedi, öldürdü

        Adana’da parkta başlayan ‘bakış’ tartışması sonrası çıkan kavgada kafeye kaçan bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli yakalanıp tutuklandı.

        DİNLENMEK İÇİN PARKA GİTTİ

        İHA'da yer alan habaere göre olay; 17 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi Metehan Şahbaz Caddesi’nde meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Mehmet Gökten Ö., mesaisinin ardından dinlenmek için parka gitti.

        İddiaya göre parkta içki içen şüpheli, karşı bankta oturan Mehmet Büyükkılıç’ın kendisine yönelik bakışlarından rahatsız oldu. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Büyükkılıç koşarak yakındaki bir kafeye sığındı.

        Ancak peşinden giden şüpheli, kafede yakaladığı Büyükkılıç’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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        KAFEDE SALDIRI ANLARI

        Kafe çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Büyükkılıç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Gökten Ö.’yü saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakaladı.

        "BİRBİRLERİNE SANDALYE ATTILAR"

        Kafenin işletmecisi Şenay Yıldırım yaşananları anlatarak, "Müşterilerle ilgilenirken iki kişi koşarak kafeye geldi. Başta şaka yaptıklarını zannettik. Birbirlerine sandalye attılar. Çalışanlar ayırmak için müdahale etti.

        Ne olduğunu anlayamadık. Sonra saldırıp bıçakladı. Yaralanan çocuğa havlularla tampon yaptık. Bıçaklayan da kaçtı. Bir anne olarak iki tarafa da çok üzülüyorum. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

        "BANA KÜFREDİNCE KAVGA ÇIKTI, BIÇAKLADIM"

        Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul eden şüphelinin, "Parkta içki içerken tanımadığım bir kişi karşımdaki banka oturdu. Bana bakarak mırıldanınca, ‘Bir sıkıntı mı var?’ dedim. Bana küfredince kavga çıktı, bıçakladım" dediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Gökten Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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