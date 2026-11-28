Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı Japonya'nın en prestijli devlet nişanlarından "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" (Kyokujitsu-sh... Daha Fazla Göster

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı Japonya'nın en prestijli devlet nişanlarından "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" (Kyokujitsu-shō) takdim edildi.(DHA) Daha Az Göster