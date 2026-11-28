Adıyaman'da kahreden ölüm! Yakınları ve köylüler gözyaşlarına boğuldu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kolunu yem karma makinesine kaptıran 10 yaşındaki Gazi İlhan hayatını kaybetti. İlhan'ın yakınları ve köylüler gözyaşlarına boğuldu
Giriş: 28 Kasım 2026 - 18:40 Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kolunu yem karma makinesine kaptıran 4'üncü sınıf öğrencisi Gazi İlhan (10) hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Kurugöl köyünde meydana geldi. Yem karma makinesi çalıştığı sırada dengesini kaybeden Gazi İlhan kolunu makineye kaptırdı.
Yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gazi İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlhan'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan’ın ölüm haberini alan yakınları ve köylüler gözyaşlarına boğuldu.
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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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