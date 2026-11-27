Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirmek ve temiz enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla Balâ ilçesi Beynam Mahallesi’ne 50 MW'lık güce sahip Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruyor. ABB'ye ait yaklaşık 810 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan projenin yapım ihalesi 30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kente kazandırılarak Başkent'in yenilenebilir enerji üretimini yeni bir boyuta ulaştıracak olan projenin yapımı için TEDAŞ'ın onayında, TOPCon teknolojisine sahip 620 W gücünde yaklaşık 93 bin 500 adet solar panel ve 300 kW gücünde 163 adet inverter kullanılacak.

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ABB bölgeye, 3,0 MVA gücünde 20 adet trafo binası yapımı, dağıtım şirketinin talebinin doğrultusunda 2 adet dağıtım merkezi yapımı, yaklaşık 10,5 kilometre 73 direkli havai hat (4x3x477 Hawk) ve 9 kilometre yer altı kablosu (2x3x400/35mm2AL XLPE) olmak üzere yaklaşık 20 kilometrelik Enerji Nakil Hattı da tesis edecek.

Tesisin işletilmesi amacıyla inşa edilecek alanda ise kontrol binası, güvenlik kulübeleri ve depolardan oluşan yardımcı binalar ile tesisin etrafı tel çit ile çevrilerek çevre güvenliği için aydınlatma ve kamera sistemi yer alacak. Tesis, verimliliğin en üst seviyede tutulması ve üretim denetlenmesi amacıyla SCADA sistemiyle uzaktan izlenecek. Ayrıca, yerden yansıyan güneş ışınlarından da elektrik üretimi sağlanacak.