Ankara'da erkek kuaförü Ferhat Narin (31), geri dönüşüme destek olmak amacıyla "geri dönüşüm" uygulamasını hayata geçirdi.

Erkek kuaförü Ferhat Narin, geri dönüşüme destek uygulaması başlattı.

Ankara Berberler Odası ile ortak yürütülen çalışmada tıraşın öncesinde ve sonrasında saçlar yıkanırken, suyun ısınmasını beklerken ve şampuanı köpüklerken oluşan su kaybını azaltabilmek adına sıcak su deposu sistemi devreye alındı.

Yine tela kumaştan özel olarak üretilen tek kullanımlık penuarlar ve saçlar kurulanırken, kullanılan havlular tekstil ürünlerinde kullanılmak üzere Çankaya Belediyesi Geri Dönüşüm Merkezi'ne gönderiliyor. Ayrıca salonda oluşan atık çöpler metal, cam ve plastik olmak üzere ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

REKLAM

Ferhat Narin, COP31 İklim Zirvesi ile birlikte geri dönüşüme destek için uygulamayı başlattığını söyleyerek, "Gelecek nesillere nasıl daha güzel bir dünya bırakabiliriz diye düşününce işe önce kendi salonumuzdan başladık. Salonumuzda çok fazla su kaybımız olduğunu fark edince; suyun açıldığı an kullanıma hazır olması ve hazır olana kadar boşa akmaması için 60 litre kadar suyu sürekli bizim belirlediğimiz sıcaklıkta sabit tutacak su deposu yaptık. Bu sayede sıcak suyu açtığımızda 2-3 saniye içinde istediğimiz sıcaklıktaki suya ulaşıyoruz. Bu şekilde de su tüketimimizi 5'te 1 oranına düşürdük" dedi.

REKLAM

Narin, salonda kullanım sonucu oluşan atıkları da müşterilerle birlikte kağıt, metal, plastik ve cam olmak üzere 4 ayrı şekilde ayrıştırarak biriktirip geri dönüşüme kazandırmaya başladıklarını belirtti.

Narin, "Tıraş esnasında kullandığımız tele kumaştan özel olarak ürettirdiğimiz tek kullanımlık penuarlarımızı nasıl geri dönüşüme kazandırabiliriz diye de düşündük. Ve bu havluları tekstil ürünlerinde kullanılmak üzere ilçemiz Çankaya Belediyesi ile iletişime geçerek geri dönüşüme kazandırmaya başladık. Uygulamanın ilerleyen süreçlerinde de salonumuzda kendi elektriğimizi güneş panelleriyle üreterek kullanmak istiyoruz. Gelecek nesiller için hepimizin çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi sektörümde öncü olmak adına harekete geçtim. Meslektaşlarıma örnek olup yayılmasını temenni ediyorum. Ama sadece bu sektörle değil, bütün insanlık adına herkes kendi bahçesini süpürse yemyeşil, çiçekli bir dünyamız olacağını da biliyorum" diye konuştu.