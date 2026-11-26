Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerini aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan FETÖ firarisi hükümlülerin adreslerini tespit etti.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 1 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, 3 yıldır firari olarak aranan K.N. ve 7 yıldır firari olarak aranan N.K.Ç. yakalandı.

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