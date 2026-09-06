Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 06 Eylül 2026 - 19:09 Güncelleme:
Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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