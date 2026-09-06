Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Antalya'da orman yangını

        Antalya'da orman yangını

        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 19:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Antalya'da orman yangını

        Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #orman yangını
        #Antalya
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar şampiyonluk için İtalya karşısında!
        Sultanlar şampiyonluk için İtalya karşısında!
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, canlı yayında yakalandı!
        64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, canlı yayında yakalandı!
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        "Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı"
        "Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        Menajeriyle nişanlandı
        Menajeriyle nişanlandı
        Ölüm günleri de aynı
        Ölüm günleri de aynı
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Aşk değil"
        "Aşk değil"