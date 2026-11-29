Zonguldak'ın Süleymanbeyler köyündeki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünün çalınmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, kamera görüntüleri ve tanık beyanları doğrultusunda olayda otomobilin kullanıldığını belirledi.

Araç sahibi G.B. ile yapılan görüşmede, G.B.'nin akrabası Y.B. ve tanımadığı bir kişiyle birlikte büstü otomobiliyle köyden alarak Zonguldak'ın Üzülmez mevkisine götürdüğü, burada bir hurdacıya satmak istedikleri ancak hurdacının büstü kabul etmemesi üzerine ormanlık alana bıraktıkları tespit edildi.

Bunun üzerine Üzülmez TOKİ mevkisinde arama yapan ekipler, çalınan Atatürk büstünü buldu.

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Büst ve olayda kullanılan otomobil, inceleme yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerine teslim edildi.

"Nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alınan G.B. ve Y.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.