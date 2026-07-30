Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 68 yaşındaki Hikmet Memiş, evden yayılan kötü koku ihbarı üzerine eve giren ekipler tarafından ölü bulundu.

KÖTÜ KOKULARIN ARDINDAKİ ACI

İHA'daki habere göre olay; Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Hikmet Memiş'ten (68) haber alamayan ve evden yayılan kötü kokuyu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis eşliğinde eve pencereden girdi. Evde yapılan incelemede Hikmet Memiş banyo bölümünde ölü bulundu.

"YALNIZ YAŞIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Rıza Şuyüün, kötü koku üzerine ekipleri çağırdıklarını belirterek, "Kokuya istinaden geldik apartmana. Yöneticimiz aradı, apartmanda yoğun bir koku var dedi. Evin önünden koku yoğunlaştı. İçeride durum ne bilmiyoruz şu an. Yalnız yaşıyordu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.