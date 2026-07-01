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        Haberler Gündem Yargı Bakan Gürlek, mülakatlarda toplam 1.038 adayın başarılı olduğunu duyurdu

        Bakan Gürlek, mülakatlarda toplam 1.038 adayın başarılı olduğunu duyurdu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatlarında başarılı olan aday sayısını açıkladı. 2025 ve 2024 yıllarında yapılan yazılı yarışma sınavları sonrası mülakata katılan adaylardan toplam 1.038 kişi başarılı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 18:56 Güncelleme:
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        Gürlek duyurdu: 1.038 aday başarılı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, hâkim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

        Gürlek’in açıklamasına göre, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’nı kazanarak Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylardan 850’si adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı, 99’u avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı, 50’si ise idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında başarılı oldu.

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        TOPLAM 1.038 ADAY BAŞARILI OLDU

        Bakan Gürlek, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adayların sonuçlarını da paylaştı. Buna göre, adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında ise 2 aday başarılı oldu.

        Böylece mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038’e ulaştı. Gürlek, sonuçlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından erişilebileceğini belirtti.

        “GÜVEN VEREN YARGI SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

        Yargı teşkilatına katılmaya hak kazanan adayları tebrik eden Bakan Gürlek, yeni meslektaşlarına görevlerinde başarılar diledi.

        Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma” vizyonu doğrultusunda güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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        #Akın Gürlek
        #adalet personel
        #haberler
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