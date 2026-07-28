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        Haberler Gündem Çevre Bakan Yumaklı: Fransa için 2 yangın söndürme uçağımız yola çıktı

        Bakan Yumaklı: Fransa için 2 yangın söndürme uçağımız yola çıktı

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından, Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 08:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2 yangın söndürme uçağı Fransa'da

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa için de 2 yangın söndürme uçağının yola çıktığını duyurdu.

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa'da günlerdir süren orman yangınları, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, İspanya’ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından, Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Görev için yola çıkan kahraman mürettebatımıza ve sahada fedakarca mücadele eden tüm ekiplere üstün başarılar diliyorum. Ormanlar, bizlere emanet değil; gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

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