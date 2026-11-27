Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulunda resmi ilan fiyat tarifesinde yüzde 40,09 ve 40,68 artış yapılması kararlaştırılırken, fikir işçilerinin ikamet şartı, yapay zeka ve benzeri sistemlerle otomatik üretilen içerikler, trafik ölçüm kriterleri, gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı içerikler gibi konularda düzenlemelere gidildi.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Basın İlan Kurumu 33. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı, 25-27 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü.

İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler komisyonlarında ele alınan gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi. Kurumun Durum Raporu ve Denetçiler Kurulu Raporu, Genel Kurul üyeleri tarafından oy birliğiyle onaylandı.

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Kurumun 2027 yılı bütçe teklifinin de kabul edildiği toplantıda, Resmi İlan Fiyat Tarifesi ile Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde süreli yayınlara ilişkin birçok farklı başlıkta önemli düzenlemeler yapıldı.

Resmi ilan fiyat tarifesine yapılacak artış oranları belirlendi

Genel Kurul, 23’ü yaygın, 3'ü bölgesel ve 624'ü yerel olmak üzere toplam 650 gazete ile 377 internet haber sitesinin yayıncılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından önem taşıyan resmi ilanların yayım ücretlerine yapılacak artış oranlarını belirledi.

Ülke ekonomisindeki gelişmeler ile mevcut enflasyon rakamları göz önünde bulundurularak Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nde bir sütun/santim ve kutu yayım ücretinin günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. kategorilerde yer alan internet haber siteleri için yüzde 40,09 artışla 232 liradan 325 liraya, günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ile Genel Kategorideki internet haber siteleri için ise yüzde 40,68 artışla 263 liradan 370 liraya yükseltilmesine yönelik teklif Genel Kurul tarafından kabul edildi.

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Teklif edilen tarife, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmesi halinde, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Kredi kullanımında teminat şartı kolaylığı

Genel Kurulda, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nin 108. maddesinin 2. fıkrasında yer alan kredi kullanımına ilişkin banka teminat mektubu şartının güncellenmesi de kararlaştırıldı.

Mevcut düzenlemede yer alan teminat mektubunun "süresiz ve kesin olması" şartı, güncel bankacılık uygulamaları ve finansal piyasaların risk yönetimi politikalarıyla uyumun sağlanması ve basının finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla "kesin ve en az 48 ay vadeli olması" şeklinde değiştirildi.

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Basın kuruluşlarının ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, basın işletmeleri için 7,5 milyar lira kefalet limiti oluşturulmuştu. Bu işbirliği çerçevesinde 2026 yılında basın kuruluşlarına kullandırılan kredi tutarı 176 milyon liraya ulaştı.

Böylelikle, bir yıl gibi kısa bir sürede, 15 yıllık toplam finansman tutarının üzerinde rekor bir meblağa erişilmiş oldu.

Yapay zeka ve benzeri sistemlerle otomatik üretilen içerikler "özgün" kabul edilmeyecek

Toplantıda, kaynak gösterilmesi ve alıntı sınırları hakkındaki 24. maddede de değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, herhangi bir program, yazılım, yapay zeka veya benzeri sistemler aracılığıyla otomatik olarak üretilen içerikler, mesleki ve fikri faaliyet kapsamında olmadığından “özgün içerik” olarak kabul edilmeyecek.

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Ayrıca aynı imtiyaz sahibine ait birden fazla süreli yayında görev yapan fikir işçilerinin ürettikleri içeriklerin, fikir işçilerinin çalıştıkları süreli yayındaki görevlerini yerine getirmeleri kaydıyla, aynı imtiyaz sahibine ait diğer yayınlarda da yer almasına imkan tanındı. Söz konusu içerikler, yayınların zorunlu olarak oluşturması gereken içerik ve haber sayılarına dahil edilmeyecek.

Gazetelerin asgari satış fiyatı yeniden düzenlendi

Yönetmeliğin 43. maddesinde yer alan gazetelerin asgari satış fiyatları güncellenerek yerel ve bölgesel gazetelerde 10 lira, yaygın gazetelerde ise 30 lira olarak belirlendi.

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Ayrıca gazetelerin satışına ilişkin düzenlenen komisyonsuz faturaların fiili satış hesabında dikkate alınmamasına yönelik hüküm kaldırıldı.

İnternet haber sitelerinin, asgari ziyaretçi trafik şartlarını "okur sayısı" esasına göre yerine getirmeleri gerektiği hükme bağlandı. Ayrıca trafik şartına bağlı durdurma ve yeniden devam etme işlemlerinde, internet haber sitelerinin kategorilerine göre belirlenen asgari ziyaretçi trafik şartlarını art arda en az 10 gün sağlayıp sağlamadıklarının esas alınması kararlaştırıldı.

Diğer bir düzenlemeyle, gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltan veya kişi, kurum ve toplumun onur, şeref ve saygınlığını rencide eden haber ve yorumların, kesinleşmiş yargı kararıyla tespit edilmesi halinde, söz konusu içeriklere ait okur sayılarının ziyaretçi trafik hesabında dikkate alınmaması hükme bağlandı. Bunun için kesinleşmiş yargı kararı ile birlikte Yönetim Kuruluna başvuruda bulunulabilecek.