Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında sahaya girdiği için işlem başlatıldı
İzmir'de İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan Yarımada Derbisi'nde tel örgüleri aşarak sahaya giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yasal işlem başlatıldı
Giriş: 28 Kasım 2026 - 17:49 Güncelleme:
İzmir'de 8 Kasım'da İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan Yarımada Derbisi'nde tel örgüleri aşarak müsabaka alanına giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.
BİR YILA KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Söz konusu kanunun müsabaka alanına yetkisiz girişle ilgili düzenlemesi kapsamında, bu eylem için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.
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