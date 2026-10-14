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        Haberler Gündem Güncel CİMER'e şikayet ettiler! Elektronik servisine 1.5 milyon TL ceza

        CİMER'e şikayet ettiler! Elektronik servisine 1.5 milyon TL ceza

        Ticaret Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan şikayetler üzerine elektronik cihaz servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir firmaya 1 milyon 524 bin 540 TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elektronik servisine 1.5 milyon TL ceza

        Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

        "Elektronik cihaz servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren firma hakkında, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüze ulaşan şikayet başvurularının 2026 yılında belirgin şekilde artması üzerine firma hakkındaki denetim ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Firma hakkında Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplam 1 milyon 524 bin 540 TL idari para cezası uygulanmıştır. 6 Ekim 2026 tarihinde firma hakkında ulaşan 6 ayrı CİMER başvurusu da değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruların 2’si kapsamında denetim gerçekleştirilerek firmadan bilgi ve belge talep edilmiş, eksik belgelerin tamamlanması gereken diğer 4 başvuru için ise başvuru sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır."

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        ‘MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLMESİ HALİNDE İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANMAKTADIR’

        Bekir Kaplan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

        “Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin haklarını korumakta ve hiçbir şikâyeti gözardı etmemektedir. CİMER, Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemi, yazılı başvurular, telefon ve diğer kanallar aracılığıyla ulaşan her başvuru kendi kapsamı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle değerlendirilmekte; gerekli inceleme ve denetimler gerçekleştirilerek mevzuata aykırılık tespit edilmesi hâlinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Tüketicilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması, hizmet kalitesinin artırılması ve hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecektir.”

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ticaret Bakanlığı
        #cimer
        #haberler
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