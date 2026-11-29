Hatay'da, 2 ay önce arkadaşlarıyla yemek yediği sırada muştalı saldırıya uğrayan ve sağ gözünde yüzde 97 görme kaybı oluşan Mehmet Tezer'in iş yeri ve aracı, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Şikayetçi olduklarını ve tehdit telefonları aldıklarını belirten Tezer, ailesiyle korku içinde yaş... Daha Fazla Göster

Hatay'da, 2 ay önce arkadaşlarıyla yemek yediği sırada muştalı saldırıya uğrayan ve sağ gözünde yüzde 97 görme kaybı oluşan Mehmet Tezer'in iş yeri ve aracı, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Şikayetçi olduklarını ve tehdit telefonları aldıklarını belirten Tezer, ailesiyle korku içinde yaşadıklarını söyledi (İHA) Daha Az Göster