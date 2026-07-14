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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

        Çorum'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 13:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çorum'da yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

        Çorum'un Mecitözü ilçesi Sırçalı köyünde meydana gelen olayda, Kemal Yılmaz'ın (71) kayıp olduğuna dair yapılan ihbar üzerine köye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Köy çevresinde ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri tarafından dron ile yapılan çalışma neticesinde Kemal Yılmaz'ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi düştüğü alandan çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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