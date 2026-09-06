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        Haberler Gündem Damızlık boğa ortalığı birbirine kattı

        Damızlık boğa ortalığı birbirine kattı

        Aydın'ın ineğin peşinden koşan damızlık boğa, bir evin çatısına düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 19:01 Güncelleme:
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        Evin çatısından boğa girdi

        Aydın’ın Nazilli İlçesi’ne bağlı kırsal Kırcaklı Mahallesi’nde damızlık bir boğa, evin çatısına uçtu. Çatının bir kısmı göçerken, damda asılı kalan bağa itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Savaş alanına dönen evde ise büyük çapta maddi hasar meydana gelirken boğanun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İlginç olay Kırcaklı köyünde Ali Aldemir’in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir, ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, bir ineğin peşinden koşarken bir anda besihanenin alt tarafında bulunan kağgir evin çatısına düştü. Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa yarısı evin içinde sırtı da çatının üzerinde çatı ile ev arasında askıda kaldı.

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        Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri evin salonunda tavandan sarkmış koca boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp 112 Acil Servis’i arayıp yardım istedi. Bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ev ile çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı. Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken damızlık boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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