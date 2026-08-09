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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 23:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

        Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Ulaş Usta (17) denizde yüzerken Karadeniz’in sularında kayboldu. Hasan Voyvat (42) yeğenini denizde kaybolması üzerine yardımına koştu. Yeğeni Emir Ulaş Usta’yı kurtarmak isteyen Hasan Hoyvat da boğulma tehlikesi geçirdi.

        İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden bilinci kapalı şekilde çıkarılan Hasan Voyvat’a (42), ekipler tarafından ilk müdahale yapıldığı sırada denizde Emir Ulaş Usta’nın olduğu bilgisi alındı. Deniz polisi ve cankurtaranlar denizde arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında Emir Ulaş Usta denizde bilinci kapalı şekilde bulundu ve ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Hasan Voyvat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emir Ulaş Usta da, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hasan Voyvat ve Emir Ulaş Usta’nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

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