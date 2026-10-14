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        Diyarbakır'da okul yapımı protokolü imzalandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 16 derslikli okul yaptıracak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da okul yapımı protokolü
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        Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı arasında Sur ilçesinde 16 derslikli okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

        Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler, vakıf heyetinden Meltem Menteşoğlu, Aslı Arslan, Şehla Ali Hasan ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu'nun da bulunduğu imza töreninde Vali Zorluoğlu, "Eğitime yapılan yatırımlar şehrin geleceği açısından büyük önem ve değer taşıyor. Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi’nde inşa edilecek okul, çocukların nitelikli bir ortamda eğitim almalarına katkı sağlayacaktır" dedi.

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        Vali Zorluoğlu, eğitime sundukları destek ve katkılardan dolayı, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.

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        #diyarbakır haberleri
        #sur ilçesi
        #okul
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