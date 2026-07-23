Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit DMM'den DOA uygulamasına ilişkin açıklama

        DMM'den DOA uygulamasına ilişkin açıklama

        İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü' yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 00:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DMM'den 'DOA' açıklaması

        DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 TL teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmamış, süreç 1 TL üzerinden kesintisiz devam etmektedir. Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda (toplu) iade yapmak isteyen vatandaşlarımız için Sayma ve Doğrulama Merkezleri alternatif olarak hizmete sunulmuştur" denildi.

        Vatandaşların resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği söylenen açıklamada, "Yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilecek yüksek hacimli/toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanmaktadır. Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve destek görerek; başarıyla yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        RHM'de eğlenceli bir çocuk atölyesi

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki "Minik Dedektifler Göreve: Kayıp Kaplumbağanın İzinde" atölyesinde çocuklar 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günleri, Osman Hamdi Bey'in meşhur "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosundan kaybolan kaplumbağayı bulmaya çalışacak

        #iletişim başkanlığı
        #haberler
        #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil
        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!