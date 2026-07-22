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        Haberler Gündem Çevre Edirne Valisi Sezer, çevreci Aras'a bisiklet hediye etti

        Edirne Valisi Sezer, çevreci Aras'a bisiklet hediye etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde gönüllü çevre temizliği yapan lise öğrencisi Aras İpsalalı'yı makamında misafir ederek, kendisine bisiklet hediye etti. Vali Sezer, "Aras İpsalalı'nın bu örnek davranışının ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla sürdürdüğü çalışmaların daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre için herkese ilham olmasını diliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        Edirne Valisi Sezer'den çevreci Aras'a bisiklet

        Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir lisede 11'inci sınıf öğrencisi olan Aras İpsalalı (16), çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu ay itibarıyla sanal medya hesabından "Keşan tertemiz olana kadar her gün çöp topluyorum" adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı.

        İpsalalı'nın bu projesine başta ailesi ve gönüllüler olmak üzere, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

        Sanal medyadan yaptığı çağrıyla etkinlik organize eden İpsalalı, ailesi ve gönüllülerin de desteğiyle yeşil alanlar, parklar, caddeler, sahil ve kıyı şeridi gibi bölgeleri gezerek, çevreye atılan atıkları topluyor.

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        İpsalalı, temizlik çalışmaları sırasında çekilen görüntüleri de sanal medyadan paylaşıyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsalalı'yı makamında kabul ederek, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, İpsalalı'nın yalnızca çöp toplamakla kalmadığını, çektiği videolarla toplumda çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunduğunu ifade etti.

        Temiz bir çevrenin ancak herkesin ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacağını belirten Sezer, "Aras İpsalalı'nın bu örnek davranışının ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla sürdürdüğü çalışmaların daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre için herkese ilham olmasını diliyoruz" dedi.

        Çevreye olan duyarlılığı nedeniyle Vali Sezer, İpsalalı’ya bisiklet hediye etti. Aras İpsalalı da desteklerinden dolayı Sezer'e teşekkür ederek, çevre temizliğine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

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