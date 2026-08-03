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        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!

        Erzurum'da korkutan bir kaza meydana geldi. Olayda, hafif ticari aracın sürücüsü, kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!

        Erzurum'da hafif ticari aracın sürücüsü, kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza 1 Ağustos akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Refik Saydam Caddesi üzerinden Erzurum Şehir Hastanesi yönüne giden sürücü döneceği sapağı kaçırdığını fark edip hafif ticari aracını yolun sağına park etti.

        Diğer araçların geçişini tamamladığını düşünen sürücü, Telsizler Mahallesi yönüne manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü dönüş yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı.

        Aynı yöne giden taksi ise önce önündeki otomobile ardından da dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza, bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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