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        Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren iş insanından haber alınamıyor

        Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren iş insanı Süleyman Kaplan'dan 19 Haziran 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Kaplan'ın kardeşi Danyal Kaplan, ağabeyinin çeteler tarafından kaçırıldığını, inşaat malzemelerine el konulduğunu ve aracının da sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını öne sürdü. Kaplan, ağabeyinin bulunması için yardım istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Fildişi Sahili'nde kaçırıldı iddiası

        İnşaat malzemeleri ticareti yapan evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan (52), iş amacıyla 5 Mayıs 2026 tarihinde Fildişi Sahili'ne gitti.

        Kaplan'ın kardeşi Danyal Kaplan'ın iddiasına göre, 19 Haziran'da kendisini telefonla arayan ağabeyi, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini ve gönderilen inşaat malzemeleri ile araç konusunda sorun yaşadığını söyledi.

        "BENİ TEHDİT EDİYORLAR YARDIMCI OL"

        Ağabeyinin 19 Haziran'da kendisini bir kez daha aradığını ve malzemeler ile araca el koyduklarını söyleyip yardım istediğini belirten Kaplan, "19 Haziran'dan sonra da abimden haber alamadık. Hiç görüşemedik" ifadelerini kullandı.

        "ARACI FACEBOOK'TA SATIŞA ÇIKARMIŞLAR"

        Ağabeyinin kaybolmasının ardından araç ve inşaat malzemelerine de ulaşılamadığını öne süren Kaplan, aracın sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını gördüğünü söyledi. Kaplan, "Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı Facebook'ta gördüm. Satışa sunmuşlar. Aracı aldırtıp karakola getirdim" dedi.

        "ABİN BİZİM ELİMİZDE, ALAMAZSINIZ DİYORLAR"

        Ağabeyinin kaybolmasının ardından kendisine bazı kişilerin ulaştığını da belirten Danyal Kaplan, tehdit edildiğini iddia etti. Kaplan, "Kaçıranlar bana ulaşıyor. 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' gibi laflar kullanıyorlar. Ancak herhangi bir fidye de istemiyorlar. Ben abim kaçırıldıktan hemen bir gün sonra Fildişi Sahili'ne gittim. Abimin isimlerini verdiği kişilerle görüştüm. Onların da bu nedenle korktuklarını düşünüyorum. Bu yüzden fidye isteyemiyorlar şu an" ifadelerini kullandı.

        Süleyman Kaplan'ın bulunması için Fildişi Sahili'ndeki Türk yetkililerle de görüştüklerini belirten Danyal Kaplan, aradan geçen zamana rağmen kamera kayıtlarına ulaşılamadığını söyledi. Kaplan, "Konsolosla görüştük. Sayın büyükelçim dedim, neden kamera kayıtlarına ulaşamıyoruz? 'Biz gerekeni yapıyoruz' dedi. Fakat üzerinden 2 aydan fazla bir zaman geçti. Halen kamera kayıtlarına ulaşamadık" diye konuştu.

        Ağabeyinin 4 çocuğunun bulunduğunu belirten Kaplan, ailesinin büyük bir endişe içerisinde olduğunu söyledi. Yetkililere çağrıda bulunan Danyal Kaplan, "Abimin 4 tane çocuğu var. Hepimiz perişan olduk. Ağabeyimin bulunması ve olayın aydınlatılması için yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

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        #Süleyman Kaplan
        #haberler
        #fildişi sahili
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