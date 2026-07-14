Drenaj ve filtrasyon eksikliği göçmeleri arttırdığını belirten Sivrikaya, "Topoğrafik olarak eğimli bir bölgemiz var. Ülkemiz açısından da yağışın en fazla olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Ağırlık tipi taş istinat duvarlarının tasarımında bu iki faktör çok önemli. Genel anlamda yıkılan istinat duvarlarına baktığımızda üç sebeple yıkılmış olabileceği ile karşılaşıyoruz. Birincisi tasarım hatası, ikincisi imalat, üçüncüsü de yapılan imalatın işlevsel olarak görevini yerine getirip getirmediği ile alakalı bir durum. Özellikle bizim Karadeniz bölgesinde ağırlık tipi istinat duvar dediğimiz kargir taş duvar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununda ekonomik açıdan tasarımı maksimum 5 metreyi geçmeyecek şekilde tasarlanması önerilmektedir. Ancak bu tip ağırlık istinat duvarlarında problem oluşturacak, çok titizlikle tasarlanması gereken iki tane ana etken vardır. Birisi drenaj diğeri de filtrasyon yani yağış aşırı olmasından dolayı istinat duvarın arkasında aşırı boşluk suyu basıncı oluşmaması için suyun direne edecek istinat duvarının gövdesinde barbakan dediğimiz deliklerin oluşturulması, bunun yanında suyun geçişine izin verecek anca ince tanelerin geçmesini engelleyecek granüller bir filtrasyon malzemesinin imal edilmesi gerekiyor. Maalesef bölgemizde istinat duvarları kapsamında ağırlık türü istinat duvarları imal edilirken bu iki hususun sıkça yapılmadığını gözlemlemiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu iki sebepten ötürü çoğunlukla göçmeler meydana geliyor. Tabii ki bunun yanında tasarım odaklı mühendislik hizmeti alınmadan yapılan istinat duvarlarında da göçmeler ile imalatın doğru ve uygun yapılmamasından kaynaklı da göçmeler meydana gelebiliyor" dedi.