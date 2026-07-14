Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Doğu Karadeniz'de istinat duvarı çökmeleri endişeyi artırdı

        Doğu Karadeniz'de istinat duvarı çökmeleri endişeyi artırdı

        Doğu Karadeniz'de son yıllarda farklı noktalarda meydana gelen istinat duvarı çökmeleri, dik topoğrafya ve yoğun yağışın etkili olduğu bölgede güvenlik endişelerini artırıyor. Son olarak geçtiğimiz 10 Temmuz günü Rize'de yaşanan olay istinat duvarlarının projelendirme, uygulama ve denetim süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Prof. Dr. Osman Sivrikaya, Doğu Karadeniz'de son yıllarda yaşanan istinat duvarı çökmelerini değerlendirerek, bölgenin coğrafi yapısı, tasarım süreçleri ve uygulama hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Doğu Karadeniz'de son yıllarda farklı noktalarda meydana gelen istinat duvarı çökmeleri, dik topoğrafya ve yoğun yağışın etkili olduğu bölgede güvenlik endişelerini artırıyor. Son olarak geçtiğimiz 10 Temmuz günü Rize'de yaşanan olay eğimli arazilerde yapılaşmanın zorunlu olduğu bölgede yaşanan göçmeler, istinat duvarlarının projelendirme, uygulama ve denetim süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Dağlık arazi yapısı, dar yerleşim alanları ve yıl boyunca etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle istinat duvarları, Doğu Karadeniz'de konutlardan ulaşım ağlarına kadar birçok alanda yapılaşmanın temel unsurları arasında yer alıyor.

        2

        Yamaçlarda inşa edilen konutlar, karayolları ve altyapı tesislerinde kullanılan bu yapılar, toprağın hareketini engelleyerek can ve mal güvenliğinin korunmasında kritik görev üstleniyor.

        3

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sivrikaya, Doğu Karadeniz'de son yıllarda yaşanan istinat duvarı çökmelerini değerlendirerek, bölgenin coğrafi yapısı, tasarım süreçleri ve uygulama hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        4

        Drenaj ve filtrasyon eksikliği göçmeleri arttırdığını belirten Sivrikaya, "Topoğrafik olarak eğimli bir bölgemiz var. Ülkemiz açısından da yağışın en fazla olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Ağırlık tipi taş istinat duvarlarının tasarımında bu iki faktör çok önemli. Genel anlamda yıkılan istinat duvarlarına baktığımızda üç sebeple yıkılmış olabileceği ile karşılaşıyoruz. Birincisi tasarım hatası, ikincisi imalat, üçüncüsü de yapılan imalatın işlevsel olarak görevini yerine getirip getirmediği ile alakalı bir durum. Özellikle bizim Karadeniz bölgesinde ağırlık tipi istinat duvar dediğimiz kargir taş duvar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununda ekonomik açıdan tasarımı maksimum 5 metreyi geçmeyecek şekilde tasarlanması önerilmektedir. Ancak bu tip ağırlık istinat duvarlarında problem oluşturacak, çok titizlikle tasarlanması gereken iki tane ana etken vardır. Birisi drenaj diğeri de filtrasyon yani yağış aşırı olmasından dolayı istinat duvarın arkasında aşırı boşluk suyu basıncı oluşmaması için suyun direne edecek istinat duvarının gövdesinde barbakan dediğimiz deliklerin oluşturulması, bunun yanında suyun geçişine izin verecek anca ince tanelerin geçmesini engelleyecek granüller bir filtrasyon malzemesinin imal edilmesi gerekiyor. Maalesef bölgemizde istinat duvarları kapsamında ağırlık türü istinat duvarları imal edilirken bu iki hususun sıkça yapılmadığını gözlemlemiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu iki sebepten ötürü çoğunlukla göçmeler meydana geliyor. Tabii ki bunun yanında tasarım odaklı mühendislik hizmeti alınmadan yapılan istinat duvarlarında da göçmeler ile imalatın doğru ve uygun yapılmamasından kaynaklı da göçmeler meydana gelebiliyor" dedi.

        5

        Sahada yaptıkları incelemelerde uygulama aşamasında önemli eksikliklerle karşılaştıklarını vurgulayan Sivrikaya, "İstinat duvarlarının tasarımı geoteknik mühendisliği kapsamında değerlendirilmesi gereken, uzmanlık gerektiren bir konudur. Bu nedenle projelerin, yalnızca mühendislik eğitimi almış kişiler tarafından değil, aynı zamanda bu alanda lisansüstü eğitimini tamamlamış ve sahada deneyim kazanmış uzmanlar tarafından hazırlanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü istinat duvarı tasarımı, yalnızca paket programlara veri girilerek elde edilen sonuçlardan ibaret değildir. Elde edilen verilerin doğru yorumlanması ve mühendislik bakış açısıyla değerlendirilmesi en az hesaplamalar kadar önem taşımaktadır. Sahada yaptığımız gözlemlerde, uygulama aşamasında da önemli eksikliklerle karşılaşıyoruz. Bazı imalatların yeterli eğitim almamış veya bu konuda gerekli deneyime sahip olmayan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Özellikle ustaların doğru sandığı bazı yanlış uygulamalar nedeniyle bağlayıcı malzemelerin istenilen dayanım ve kaliteye ulaşamadığı durumlarla karşılaşılabiliyor. Bu da yapının güvenliğini doğrudan etkileyen önemli bir risk oluşturuyor" diye konuştu.

        6

        Yüksek istinat duvarlarında doğru sistem seçiminin hayati önem taşıdığını dile getiren Sivrikaya, "Ağırlık tipi istinat duvarlarında yükseklik arttıkça duvar gövdesine etki eden devrilme momenti de artmaktadır. Bu duvarlar, zeminden gelen yanal yükleri kendi ağırlıklarıyla dengelediği için yükseklik arttıkça gövdenin de daha büyük ve daha ağır tasarlanması gerekir. Ancak ekonomik gerekçelerle kesitlerin küçültülmesi veya mühendislik hesaplarının yeterince sağlıklı yapılmaması durumunda göçmeler meydana gelebilmektedir. Nüfus artışıyla birlikte daha önce kullanılmayan alanların yapılaşmaya açılması, yüksek kot farklarına sahip bölgelerde daha yüksek istinat duvarlarının inşa edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu tür yapılarda genellikle betonarme konsol istinat duvarları tercih edilmektedir. Yaklaşık 12 metre ve üzerindeki yüksekliklerde ise payandalı istinat duvarı gibi farklı taşıyıcı sistemlerin kullanılması daha uygun olmaktadır" şeklinde konuştu.

        7

        Prof. Dr. Osman Sivrikaya, "2018 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile birlikte belediyeler ve bazı kamu kurumları istinat duvarlarının projelendirilmesini zorunlu hale getirdi. Bu, son derece önemli ve doğru bir adımdı. Böylece tasarım süreçleri daha denetlenebilir hale geldi. Ancak bugün en büyük sorunun proje hazırlanmasından ziyade uygulama ve denetim aşamasında yaşandığını düşünüyorum. Ülkemizde hazırlanan projelerin standartlara uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığının, imalatların projeye uygun yapılıp yapılmadığının yeterince denetlenememesi önemli bir eksikliktir. Etkin ve sürekli bir denetim mekanizması oluşturulması, benzer yapı sorunlarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

        8
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bandırma Vapuru karadan yürütülerek taşınmaya başladı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru Müzesi, karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi yanındaki yeni yerine taşınmaya başlandı. Tarihi taşıma operasyonu böyle görüntülendi. (İHA)

        #DOĞU KARADENİZ
        #istinat duvarı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        Babasının koltuğuna oturdu
        Babasının koltuğuna oturdu
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat